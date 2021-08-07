  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Irak, Belarus’a uçak seferlerini askıya aldı

Irak, Belarus’a uçak seferlerini askıya aldı

Irak, Belarus’a uçak seferlerini askıya aldı

Irak’ın Belarus gerçekleştirdiği uçak seferlerini ‘ikinci bir bildiriye kadar’ askıya aldığı öğrenildi. Uçuşların durdurulması nedeniyle sadece ülkelerine dönüş yapacak olan vatandaşların uçmalarına izin verilecek.

Gazeta.ru’nun Irak Sivil Havacılık Otoritesi’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde Minsk Havalimanı’na yapılan tüm uçuşların ‘ikinci bir bildiriye kadar’ askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Irak Sivil Havacılık Otoritesi, hükümetin talimatları doğrultusunda bir sonraki bildiriye kadar Irak Havayolları veya diğer ulusal havayolları ile Minsk'e yapılan tüm uçuşların askıya alındığını duyurur” ifadelerine yer verildi.

Uçuşların durdurulması nedeniyle sadece ülkelerine dönüş yapacak olan vatandaşların uçmalarına izin verilecek.

Dün Irak Havayolları şirketinden yapılan açıklamada, Belarus’a uçak seferlerinin bir haftalığına askıya alınacağı, Belarus-Irak uçuşlarınınsa devam edeceği ifade edilmişti.

Söz konusu açıklamalar, çarşamba günü Litvanya sınırında ağır yaralı durumda bulunan Irak vatandaşı bir göçmenin daha sonra hayatını kaybettiği şeklinde haberlerin yayınlanması sonrasında yapıldı. Belarus Soruşturma Komitesi, ölen kişiye şiddet uygulandığının belirlendiğini ve cinayet soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

 

Etiketler Irak Belarus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu görüntülere yürek dayanmaz! Ölüme terk edildiler
Dünyaca ünlü çift Datça tatilinde görüntülendi
Ofisi mühürlenen ''sopalı şifacı'' bakın bu sefer nerede ortaya çıktı
Yangın söndürme uçağının bu sortisi olay oldu
Burak Özçivit'in göbekli hali dikkat çekti
Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı
Kabine revizyonunda işte MEB'ten sonra sıradaki 3 bakanlık!
Yağışlar Bursa'yı birbirine kattı! Ev ve iş yerleri sular altında
Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım''
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu