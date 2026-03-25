  İran-ABD-İsrail savaşında Türkiye devrede! Barış masası mı kuruluyor?

İran-ABD-İsrail savaşında Türkiye devrede! Barış masası mı kuruluyor?

İran-ABD-İsrail savaşında Türkiye devrede! Barış masası mı kuruluyor?
ABD medyası, Türkiye, Mısır ve Pakistan’ın 48 saat içinde İslamabad’da bir ABD-İran görüşmesi düzenlenmesi için taraflara baskı yaptığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmeler yapıldığını iddia ederken İran tarafı ise ABD’yi yalanlayarak herhangi bir görüşme olmadığını açıklamıştı. ABD merkezli The Wall Street Journal, adı açıklanmayan yetkililere değinerek hazırladığı haberinde Türkiye, Mısır ve Pakistan’dan yetkililerin önümüzdeki 48 saat içinde ABD ve İranlı yetkililer arasında bir toplantı düzenlenmesini sağlamak için çaba gösterdiğini ancak iki tarafın görüşlerinin birbirinden çok uzak olduğunu yazdı.

ABD’nin savaşı sona erdirmek için İran'a gönderdiği 15 maddelik bir planda büyük ölçüde Trump yönetiminin Tahran'dan daha önce talep ettiklerine odaklandığı kaydedildi.

Pakistan, savaşı sona erdirmek için ABD ile İran arasında barış görüşmelerinde arabuluculuk yapmayı teklif etti.

Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
Ünlü yapımcı Erol Köse'ye sessiz veda: ''Dünya para kazandılar, şimdi beddua ediyorlar''
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti kamerada
Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler belli oldu
Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler belli oldu
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı!
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı!
Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak!
Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak!
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı
Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı
Kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesediyle aynı evde kaldı
Kan donduran olay: Babasını öldürdü, cesediyle aynı evde kaldı
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada!
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada!
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı! Annesinin acısını yeni sevgilisiyle dindiren güzel oyuncunun aşkı bitti; komşuları polisi aradı! Kış geldi, gitmek bilmiyor... Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ? Kış geldi, gitmek bilmiyor... Sağanak yağışlar ne kadar sürecek ? Trump zaferini ilan etti: ''Savaşı kazandık, büyük bir hediye aldık!'' Trump zaferini ilan etti: ''Savaşı kazandık, büyük bir hediye aldık!'' Şike ve bahisten tutuklanmıştı: Metehan Baltacı'ya ilk duruşmada tahliye! Şike ve bahisten tutuklanmıştı: Metehan Baltacı'ya ilk duruşmada tahliye! Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fikret Orman, Burak Elmas, Sabancı kardeşler, Hande Erçel... Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Fikret Orman, Burak Elmas, Sabancı kardeşler, Hande Erçel... Erol Köse'nin ölmeden 3 ay önce avukatına gönderdiği mesaj ortaya çıktı Erol Köse'nin ölmeden 3 ay önce avukatına gönderdiği mesaj ortaya çıktı Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv engeline takıldı Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv engeline takıldı Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar KIZILELMA'dan gövde gösterisi! Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak! Trafikte artık bunu 2 kez yapanın ehliyetine el konulacak! Kupa Voley'de Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı Dynavit finalde Kupa Voley'de Fenerbahçe'yi deviren Eczacıbaşı Dynavit finalde
''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada! ''Altın yok'' diyene inanmayın; altında talep patlaması sonrası gece gündüz üretim kamerada! Tam 4 yıldır bitmeyen inşaatta skandal iddia: ''Emlakçılar tapulu malımızı başkasına satıyor'' Tam 4 yıldır bitmeyen inşaatta skandal iddia: ''Emlakçılar tapulu malımızı başkasına satıyor'' Son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri peş peşe açıklandı! Tüm hesaplar sil baştan! Son erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri peş peşe açıklandı! Tüm hesaplar sil baştan! Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı Sabancıların veliahtı ile güzel oyuncunun aşk tatili göklere taşındı Salah Liverpool’dan ayrılıyor: ''Maalesef o gün geldi!'' Salah Liverpool’dan ayrılıyor: ''Maalesef o gün geldi!'' İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı İran'dan piyasalara nefes aldıracak Hürmüz Boğazı kararı Vatandaşın, Dolar/TL, konut fiyatları, enflasyon beklentileri uçuşa geçti Vatandaşın, Dolar/TL, konut fiyatları, enflasyon beklentileri uçuşa geçti Benzin ve motorinde zam üstüne zam sonrası, şimdi de çifte indirim geldi! Benzin ve motorinde zam üstüne zam sonrası, şimdi de çifte indirim geldi! Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı İstanbul'da otopark tartışması kanlı bitti: Kızının önünde kurşun yağdırdı! İstanbul'da otopark tartışması kanlı bitti: Kızının önünde kurşun yağdırdı!