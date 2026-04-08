İran kalıcı barış için olmazsa olmaz şartlarını açıkladı

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD ile yürütülen müzakerelerde İran'ın sunduğu 10 maddelik teklifin kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Bölgeden ABD güçlerinin çekilmesi ve yaptırımların kaldırılması gibi kritik şartları sıralayan Nikzad, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek petrol gemilerinden varil başına ücret alınacağını duyurdu.

İran ile ABD arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından, Tahran cephesinden sert açıklamalar geldi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin 15 maddelik planına karşılık sundukları 10 maddelik karşı teklifin kabul edilmemesi durumunda nihai bir anlaşmanın imzalanmayacağını vurguladı.

Nikzad, katıldığı programda müzakerelerin seyrine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Nikzad, “10 şart kabul edilmezse, Devrim Rehberi Ayetullah Mücteba Hamaney imzaya izin vermeyecek. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, Devrim Rehberi'nden bu 10 şart için izin almıştır” ifadelerini kullandı.

İran'ın kırmızı çizgileri

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, İran'ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü kabul ettiğini belirterek, “Belirlenen şartlar arasında her türlü saldırganlığın tamamen sona ermesi, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi, İran ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş, birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması ile İran'ın kayıplarının tazmin edilmesi yer alıyor” diye konuştu.

"Hürmüz Boğazı savaş öncesine dönmeyecek"

Meclis’te savaş sonrası koşulları dikkate aldıklarını söyleyen Nikzad, “Meclis Başkanı'nın da görüşüyle bütçede reformlar yapılacak ve Allah'ın lütfuyla ülkeyi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler savaş öncesi duruma dönmeyecek, Boğaz'dan geçen gemilerdeki petrolden varil başına ücret almayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

DHA