İran: Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkileri canlandıracağız

Ekonomi Bakanı Handuzi, ortak ticaret odası kurulmasının gündemlerinde olduğunu söyledi.

İran ile Suudi Arabistan arasında başlayan normalleşme adımlarında yeni bir aşamaya geçildi.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ekonomik ilişkileri canlandırmak üzere bu ülkeyi ziyaret edecek.

İlk aşamada hedef 1 milyar doların üzeri

Handuzi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin ardından bu ülke ile ticaret hacmini ilk aşamada yeniden 1 milyar doların üzerine çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Ortak ticaret odası gündemde

Ekonomi Bakanı Handuzi, Tahran ile Riyad arasında ortak bir ticaret odası kurulmasıyla ilgili soruyu yanıtladı:

İran ve Suudi Arabistan arasında ortak bir ticaret odasının kurulması gündemde. Ticareti Geliştirme Teşkilatı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin canlandırılmasına ilişkin yol haritasını sonuçlandırmak üzere.

Cidde'yi ziyaret edecek

"Ortak ekonomi komisyonunun" takvimini yakın zamanda duyuracaklarını ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerini canlandırmak ve geliştirmek için çeşitli planları olduğunu aktaran Handuzi, şöyle dedi:

Ben de gelecek ay Suudi Arabistan'da Cidde'yi ziyaret ederek, Suudi mevkidaşımla (Muhammed el-Cadan) bir araya geleceğim.



7 yıl sonra bir ilk

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme

Tahran-Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin iş birliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı belirtilmişti.