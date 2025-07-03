İran yeniden hava sahasını kapattı

İran'ın batısında ve orta bölgelerinde hava sahasının kapatıldığı bildirildi.

İran, salı günü uluslararası transit uçuşlara açılan, ülkenin batı ve merkez bölgelerindeki hava sahasının yeniden kapatıldığını duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı, Sivil Havacılık Örgütü Koordinasyon Komitesinin kararı ve mevcut durumdaki güvenlik ile emniyet incelemeleri sonrasında ülkenin orta ve batısındaki hava sahasının uluslararası transit uçuşlara kapatıldığını kaydetti.

Tahran ile Tebriz'i de kapsayan ülkenin kuzey, güney ve batısındaki iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması kararı da yarın saat 14.00'e kadar uzatıldı. Doğu'daki hava sahasının ise tüm uçuşlara açık olduğu belirtildi.

DHA