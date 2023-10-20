İran'da büyük deprem! Yaralılar var

Bundan 3 gün önce peş peşe depremlerle sarsılan İran'da bugün bir deprem daha meydana geldi. İran'ın Şiraz kenti yakınlarında meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremde 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'ın güneyinde, Şiraz kenti yakınlarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran devlet basını, depremde en az yedi kişinin yaralandığını duyurdu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Khaneh Zenyan bölgesinde yaşanan deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde ufak çaplı hasar oluştuğu bildirildi.

17 EKİM'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANMIŞTI

İran'da 17 Ekim Salı günü de ilki yerel saatle 08.29, ikincisi 08.39 olmak üzere iki deprem meydana gelmişti.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Fin ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.29'da kaydedilmiş, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Farğan ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki deprem ise yerel saatle 08.39'da yaşanmıştı.