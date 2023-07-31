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İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü var

İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü var
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İran'ın Kerec kentindeki havaalanında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşüş nedenine dair henüz bilgi verilmedi.

İran'ın Kerec kentindeki Peyam Havaalanı'nda bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Olayın ardından Peyam Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürlüğünce bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kerec'teki Peyam Havaalanı'nda eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Uçağın düşüş nedenine dair bilgi verilmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

 

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