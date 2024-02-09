İskoç Bakan internet faturası yüzünden istifa etti

İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin pound'luk kamuya ait mobil cihazın internet faturası nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Görevinden istifa eden Matheson, internetin oğulları tarafından 2022’deki Fas tatili sırasında kullanıldığını belirtti.

Birleşik Krallığa bağlı dört ulustan biri olan İskoçya’nın Sağlık Bakanı Michael Matheson’ın devlet tarafından sağlanan mobil cihazının 11 bin pound’luk internet faturası geçen yıl basına yansımış, yüklü bir şahsi faturayı kamuya ödettiği gerekçesiyle eleştirilerin merkezinde yer almıştı.

Bakan Matheson, daha sonra faturayı şahsi bütçesinden ödeyerek özür dilemiş ve mobil cihazının internet hizmetinin 2022 yılında Fas'ta tatildeyken oğulları tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Ancak İskoç Parlamentosu tarafından yakın zamanda konuya dair inceleme başlatıldı.

Matheson, dün resmi açıklama yaparak incelemenin sonucunu henüz bilmediğini vurgulayarak “Bunun, hükümetin gündemini ilerletme konusunda dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmemesini sağlamak için şimdi istifa etmek benim ve hükümetin çıkarınadır” diyerek istifa etti.

DHA