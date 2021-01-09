İspanya'da kar fırtınası hayatı durdurdu! 2 kişi donarak öldü

"Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 600 kadar yol trafiğe kapatılırken, çok sayıda aracın da yolda kaldığı bildirildi.

Jandarma kurumundan yapılan açıklamada, dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Zaragoza'da bir evsizin ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadının soğuktan donarak hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.

'KIRMIZI' ALARMA GEÇİLDİ

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yolların ve Barajas Havalimanı'nın kapatıldığı, tren ve otobüs seferlerinin durdurulduğu duyuruldu.

'KAR YAĞIŞI TÜM HAFTA SONU DEVAM EDECEK'

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, "Durum çok ciddi, kentte yaşam durdu. Şu an tahmin yapmak çok zor çünkü kar yağışı tüm hafta sonu devam edecek gibi gözüküyor." diyerek, vatandaşlardan "mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını" istedi.

Halen 400'den fazla aracın yolda mahsur kaldığını belirten yetkililer, askeri birliklerden yardım istedi.



KORONAVİRÜS AŞILAMASINA DA SON VERİLDİ

Kötü hava şartları nedeniyle Madrid ve birçok kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasına da ara verildi.

Madrid, Castilla La Mancha ve Valensiya başta olmak üzere bazı özerk yönetimlerde de okulların açılışı ertelendi.

Kara alışık olmayan Madrid'de her yerin beyaza bürünmesiyle sokaklarda da ilginç görüntüler oluştu. Bazı vatandaşların sokak aralarında kayak yaptığı görüldü.

Kötü hava şartları La Liga'da bugün oynanması öngörülen Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçının da ertelenmesine neden oldu.

YÜZLERCE YOLCU HAVALİMANINDA MAHSUR KALDI

AA muhabirine konuşan Raul adlı bir İspanyol, "Doğma büyüme Madridliyim. Hayatımda ilk defa M-30'dan (çevre yolu) yürüyerek geçtim. Çok ilginç, inanılmaz, tarihi bir durum. Madrid'de kent merkezinde hiçbir zaman böyle bir şey görülmedi. Buna hazırlıklı değiliz." ifadesini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta başına kadar devam etmesinin beklendiği ve sıcaklığın eksi 8 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulundu.

AA muhabirinin, Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri ve mahsur kalan bazı vatandaşlardan aldığı bilgiye göre, çok sayıda uçak şiddetli kar yağışı sebebiyle dün gece havalanamayarak pistte kaldı, bazı uçaklar ise 7,5 saat sonra körüğe yanaştırıldı.



Şiddetli kar yağışından yolların kapanmasıyla havalimanına araç giriş ve çıkışı durduruldu, burada mahsur kalan yolcular sadece metro ile otellere ulaştırılmaya çalışıldı.

SAAT 23.00'A KADAR TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda otelin kapalı olması ve açık olanların da kötü hava şartlarından yemek servisi yapamayacaklarını söylemesi sebebiyle mağdur yolcular için çözüm üretmekte zorlandıklarını aktardı.

Madrid Barajas Havalimanı'nda saat 23.00'a kadar tüm uçuşların durdurulduğu, hava şartlarındaki gelişmelere göre hareket edileceği açıklandı.