İsrail askerleri 2 Filistinliyi daha öldürdü

Hızla Dünya'ya yaklaşıyor... 22 tonluk roket ilk kez görüntülendi!

Bahçeli ile ilgili şok iddia: ''Erdoğan 'Başbakan' yapılmak isteniyor!''

AK Parti ''oyların kötü çıktığı anketler'' için çözümü buldu

AK Parti'de ''çizgi film'' krizi! Bu AK Partililer o çizgi filmi neden paylaşmadı ?