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İsrail askerleri Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı

İsrail askerleri Filistinlilerin cansız bedenlerini çatıdan attı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da askerlerinin birden fazla Filistinli’nin cesedini çatıdan attığını gösteren görüntüler için inceleme başlattığını duyurdu.

Görüntülerde, bir İsrail askerinin ayağını kullanarak cesedi çatının kenarına doğru yuvarladığı ve ardından onu aşağı ittiği görülüyor. En az iki asker de bu anları izlemekle yetiniyor.

 Görüntülerde aşağıdaki bir buldozerin de cesetleri olay yerinden topladığı görülüyor.

BBC’nin haberine göre İsrailli Haaretz gazetesi birden fazla Filistinlinin cesedinin çatıdan atıldığını bildirdi.

Fransız AFP haber ajansıysa olayın Cenin yakınlarındaki Kabatiyah kasabasındaki bir operasyon sonrası yaşandığını aktardı.

İsrail ordusu bunun ‘ordunun değerlerine uymadığını’ iddia ederek inceleme başlatıldığını duyurdu: “Askerlerden beklenene uymayan ciddi bir olay, araştırılıyor.”

Filistinli yetkililer perşembe yaşanan çatışmalarda üç Filistinli’nin öldüğünü açıkladı.

 

Etiketler Filistin İsrail israil askerleri israil ordusu batı şeria gazze
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