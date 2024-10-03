İsrail başkentleri vurdu: Önce Suriye'yi sonra Lübnan'a hava saldırsı
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Orta Doğu'daki savaşta cephesini genişleten İsrail, dün gece önce Suriye'nin başkenti Şam'ı ardından da Lübnan'ın başkenti Beyrut'u peş peşe vurdu.
İsrail önce Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 3 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.
Bu saldırının ardından namlusunu Lübnan'a çeviren İsrail ordusu bu sefer de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a art arda saldırılar düzenledi.
İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'de bulunan "üç ayrı hedefi" vurduğu açıklandı. Kentte art arda 3 patlamanın meydana geldiği aktarıldı.
Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırıda 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.
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