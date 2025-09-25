İsrail bu sefer de Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu

Ortadoğuyu kan gölüne çeviren İsrail bu sefer de Yemen’in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.

İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.

İsrail basını, İsrail’in saldırıyı Husilerin lideri Abdülmelik El Husi’nin haftalık konuşmasını yaptığı sırada gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA, 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Katz, Sana'da ‘Husilere ait çok sayıda hedefi’ bombaladıklarını kaydederek, çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve silah stoklarını da imha ettiklerini bildirdi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

DHA