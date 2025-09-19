İsrail, Filistin'in kritik noktasını vurdu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Filistin topraklarında çocuk, sivil, yaşlı, kadın demeden ölüm saçmaya devam eden ve adım adım Gazze'yi işgal eden İsrail ordusu Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesini vurdu.
İsrail'in Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.
Filistin basını, İsrail'in, Gazze'nin kuzeybatısındaki ordunun istihbarat karargahına ve kentin batısındaki Tel el-Hava bölgesi yakınlarındaki bir bina ile tesise saldırı düzenlediğini açıklad
DHA
