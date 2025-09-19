İsrail, Filistin'in kritik noktasını vurdu

Filistin topraklarında çocuk, sivil, yaşlı, kadın demeden ölüm saçmaya devam eden ve adım adım Gazze'yi işgal eden İsrail ordusu Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesini vurdu.

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Tel el-Hava bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi. Filistin basını, İsrail'in, Gazze'nin kuzeybatısındaki ordunun istihbarat karargahına ve kentin batısındaki Tel el-Hava bölgesi yakınlarındaki bir bina ile tesise saldırı düzenlediğini açıklad DHA