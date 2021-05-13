İsrail kara harekatına hazırlanıyor

Gazze şeridine hava harekatına hız kesmeden devam eden İsrail kara operasyonu düzenlemeye de hazır olduğunu bildirdi.

İsrail ile Gazze Şeridi’ndeki örgütler arasındaki çatışmalar Ramazan Bayramı’nın ilk gününde de devam etti. Şiddetli çatışmalar uluslararası arenada endişeyle takip ediliyor. Son olarak İsrail, Gazze sınırında kara birliklerini yerleştirdiğini duyurdu. İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Gazze’de can kaybı 83’e ulaşırken, kentin altyapısının da hedef alındığı anlaşılıyor. Gece boyunca süren saldırıların tahribatı gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kentte birçok bina harabeye döndü. Filistinliler bayram namazını yıkılan evlerinin enkazlarında kıldı.