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İsrail ordusu, Hizbullah komutanını öldürdü

İsrail ordusu, Hizbullah komutanını öldürdü
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Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde bir Hizbullah komutanını öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenledi. Beyrut'un güneyinden patlama sesleri ve yoğun duman yükseldi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, “ İsrail ordusu şu anda Beyrut’a saldırılar düzenliyor.” ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırıda iki kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda iki kişi öldü, aralarında durumu kritik olan bir kadının da bulunduğu 15 kişi yaralandı” denildi.

HİZBULLAH KOMUTANI HEDEF ALINDI

Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, Beyrut'un güney banliyölerine yönelik hava saldırısının üst düzey bir Hizbullah komutanını hedef aldığını bildirdi. 

Reuters haber ajansı, hedef alındığı öne sürülen komutanın, Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur olduğunu bildirdi. İki ayrı güvenlik kaynağı ise komutanın saldırılar sonucunda öldürüldüğünü doğruladı.

Lübnan makamlarından saldırıda yer alan ya da ölen olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Etiketler İsrail lübnan hizbullah komutan
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