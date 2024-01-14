  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail saldırılara ara verdiğini açıkladı

İsrail saldırılara ara verdiğini açıkladı

İsrail saldırılara ara verdiğini açıkladı
Güncelleme:

Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce insanı katleden İsrail ordusu, saldırılara 4 saatlik ara verildiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 100’üncü güne girildi. Bölgede 100 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk ve kadın 23 bin 843 Filistinli hayatını kaybederken, 60 bin 317 Filistinli ise yaralandı.

İnsanlık dramının yaşandığı bölgede hastaneler, ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri ve tarihi eserler enkaza dönerken, İsrail güçleri dünyanın dört bir yanından yükselen tepkilere aldırış etmeden katliamlarına devam ediyor. Bölgede tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ve su ihtiyacı ise tehlikeli seviyelerde seyrediyor. İsrail ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta saldırılara 4 saatlik ara verildiği duyuruldu.

Aranın malzeme sevkiyatı nedeniyle verildiği ve yerel saatle 10.00 ile 14.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

İHA

Etiketler israil gazze saldırı ateşkes
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı 2 ilimiz kar yağışına teslim: 851 yerleşim yerinin yolu kapandı 2 ilimiz kar yağışına teslim: 851 yerleşim yerinin yolu kapandı BBP lideri Destici muhalefeti ''terörist'' ilan etti! Ortalığı karıştıran paylaşım BBP lideri Destici muhalefeti ''terörist'' ilan etti! Ortalığı karıştıran paylaşım Alman gazeteden skandal Türkiye haritası Alman gazeteden skandal Türkiye haritası Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Ailesine kaçırıldığını söyleyen 17 yaşındaki kız bulundu Ailesine kaçırıldığını söyleyen 17 yaşındaki kız bulundu Kuzey Ormanları'nda büyük kıyım hazırlığı: Milyonlarca ağaç kesilecek Kuzey Ormanları'nda büyük kıyım hazırlığı: Milyonlarca ağaç kesilecek Bülent Ersoy'un Zeki Müren sözleri olay oldu: ''Bana olan kıskançlığından öldü'' Bülent Ersoy'un Zeki Müren sözleri olay oldu: ''Bana olan kıskançlığından öldü'' Altın yükselir mi, düşer mi? Tunç Şatıroğlu'ndan 2024 yılı için altın tahmini Altın yükselir mi, düşer mi? Tunç Şatıroğlu'ndan 2024 yılı için altın tahmini Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü