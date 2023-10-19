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İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı

İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çağırdı
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İsrail, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki büyükelçi ve diplomatlarını geri çağırdı.

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'deki bombardımanlarda da sivil kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Gazze'de bir hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve bunun sonucunda Türkiye genelinde İsrail'e tepki gösterileri yapıldı. Protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunurken, dün akşam da İstanbul Havalimanı'na gelen bazı İsrail vatandaşları ülkeden ayrıldı.

İsrail, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "Yüksek tehdit seviyesi" olan dördüncü seviyeye çıkartırken, yeni gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre İsrail, büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını Türkiye ve bölge ülkelerden çekme kararı aldı. Diplomatların iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil, güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk edecekleri belirtildi.

Etiketler israil diplomat türkiye
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