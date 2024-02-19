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İsrail vahşete doymuyor! Gazze'de can kaybı 29 bini aştı

İsrail vahşete doymuyor! Gazze'de can kaybı 29 bini aştı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 92'ye yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilen milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusu tepkilere aldırış etmeden bölgedeki sivilleri katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92’ye, yaralananların sayısının 69 bin 28’e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saate ilişkin rakamların yer aldığı açıklamada ise, 107 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

İHA

Etiketler gazze Filistin İsrail saldırı
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