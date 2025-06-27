İsrail yine rahat durmadı! Bu sefer Lübnan'ı vurdular

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da Lübnan ile arasında varılan ateşkesi bir kez daha ihlal etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah’ın tesisine hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, “İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah’ın ateş ve savunma sistemlerini yönetmek için kullandığı bir tesise saldırı düzenledi. Tesis, bölgedeki hava saldırıları nedeniyle işlevsiz hale getirilen yer altı projesinin parçasıydı. İsrail ordusu, bu tesisin yeniden inşa edilmeye çalışıldığını tespit etti ve bu doğrultuda ilgili tesisi vurdu. Tesisin varlığı ve yeniden inşa girişimleri, İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmaları açıkça ihlal ediyor. Hizbullah'ın bu noktada faaliyet gösterme girişimlerine izin verilmeyecek” denildi.