İsrail yine rahat durmadı! Lübnan'a İHA saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

İsrail'e ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

DHA