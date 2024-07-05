İsrail'den skandal işgal kararı: Yerleşiyorlar

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now Hareketi, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 bin 295 yasa dışı konut inşa etme planını onayladığını belirtti.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Yüksek Planlama Konseyi, Batı Şeria’daki işgali derinleştirmek için 5 bin 295 yeni yasa dışı konutun inşasını onayladı.

Peace Now’dan dün yapılan açıklamada, Filistin topraklarındaki gasbı genişletmek için Yüksek Planlama Konseyi’nin dün ve bugün iki toplantı düzenleyeceği aktarılmıştı.

YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ KURACAKLAR

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistin devletini tek taraflı tanıyan her bir ülke için işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yeni Filistin topraklarını gasbederek burada yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kuracaklarını söylemişti.

Smotrich, yakın zamanda Batı Şeria'da "önce sahada ve sonra yasal olarak egemenlik kuracaklarını" iddia ederek Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini de "yasallaştırma düşüncesi olduğunu" dile getirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi de işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

AA