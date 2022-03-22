  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi var mı? Ukrayna, Rusya'nın planını deşifre etti

İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi var mı? Ukrayna, Rusya'nın planını deşifre etti

İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi var mı? Ukrayna, Rusya'nın planını deşifre etti

Rus istihbaratı, Ukrayna'nın döşediği mayınların İstanbul Boğazı'na sürüklendiğini iddia etti. İddiaya yanıt veren Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov, ''Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar'' ifadelerini kullandı.

Rus istihbarat servisi FSB'nin Ukrayna açıklarına döşenen deniz mayınlarından 420'sinin bağlantılarından koparak Karadeniz'in batısı ve Boğazlar'a doğru sürüklendiği yönündeki iddiasıyla ilgili bir açıklama da Ukrayna'dan geldi.

"KARADENİZ'İN BAZI BÖLGELERİNİ TRAFİĞE KAPAMAK İSTİYORLAR"
Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, "Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA ENFORMASYON KORSANLIĞI YAPIYOR"
Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın Karadeniz sularında güvenlik bildirimleri yapma hakkının sadece Ukrayna donanmasına ait olduğu ve Rusya'nın 'enformasyon korsanlığı' yaptığı belirtildi.

"GEMİLERİN MAYINLA KARŞILAŞMASI DURUMUNDA BİLGİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR"
Öte yandan Reuters'a konuşan gemicilik kaynakları Türkiye'nin Samsun'daki NAVTEX istasyonundan da bu konuda uyarı mesajı geçildiğini duyurdu. Mesajda, "Civardaki tüm gemiler için sürüklenen mayınlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Gemilerin mayın ya da mayına benzer bir cisimle karşılaşması durumunda hemen bilgi vermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler ukrayna rusya istanbul boğaz başıboş mayın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada
AK Parti ve MHP'nin yeni seçim yasasındaki ''unuttuğu'' ayrıntı
Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın''
Ukraynalı kadın ve çocuklara iğrenç tuzak
Dolar ve Euro kurulan ''baraja'' dayandı; altın tutulamıyor!
Beklenen tarih açıklandı; Yerli otomobil TOGG seri üretime geçiyor
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''antin, kuntin işler'' açıklaması!
Evlendikten 2 saat sonra öldü! Gerçek mezarı açınca ortaya çıktı
Survivor'da bir aşk bombası daha patladı!
Yaşlı kadına bakıcı işkencesi! Görüntüler kan dondurdu