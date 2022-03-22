İstanbul Boğazı'nda mayın tehlikesi var mı? Ukrayna, Rusya'nın planını deşifre etti

Rus istihbaratı, Ukrayna'nın döşediği mayınların İstanbul Boğazı'na sürüklendiğini iddia etti. İddiaya yanıt veren Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov, ''Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar'' ifadelerini kullandı.

Rus istihbarat servisi FSB'nin Ukrayna açıklarına döşenen deniz mayınlarından 420'sinin bağlantılarından koparak Karadeniz'in batısı ve Boğazlar'a doğru sürüklendiği yönündeki iddiasıyla ilgili bir açıklama da Ukrayna'dan geldi.

"KARADENİZ'İN BAZI BÖLGELERİNİ TRAFİĞE KAPAMAK İSTİYORLAR"

Ukrayna Denizcilik İdaresi Başkanı Viktor Vyshnov tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, "Bu Rus tarafının yaptığı bir dezenformasyon. Sözde mayın tehlikesinden bahsederek Karadeniz'in ilgili bölgelerini gemi trafiğine kapamak istiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA ENFORMASYON KORSANLIĞI YAPIYOR"

Ukrayna donanmasından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın Karadeniz sularında güvenlik bildirimleri yapma hakkının sadece Ukrayna donanmasına ait olduğu ve Rusya'nın 'enformasyon korsanlığı' yaptığı belirtildi.

"GEMİLERİN MAYINLA KARŞILAŞMASI DURUMUNDA BİLGİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR"

Öte yandan Reuters'a konuşan gemicilik kaynakları Türkiye'nin Samsun'daki NAVTEX istasyonundan da bu konuda uyarı mesajı geçildiğini duyurdu. Mesajda, "Civardaki tüm gemiler için sürüklenen mayınlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır. Gemilerin mayın ya da mayına benzer bir cisimle karşılaşması durumunda hemen bilgi vermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.