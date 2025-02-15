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İşte gerçek Benjamin Button: Yaşlı bir insan cildiyle dünyaya geldi, sebebi belli oldu

İşte gerçek Benjamin Button: Yaşlı bir insan cildiyle dünyaya geldi, sebebi belli oldu
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Avustralya'da yaşlı bir insanın cildine sahip olarak dünyaya gelen Tomm Tennent, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Uzmanlar bu durumu hyalüronik asite bağladı.

Avustralya’da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennent'in 'Benjamin Button'ı andıran hikâyesi bilim tarihine geçti. Uzmanlar, yaşlı bir insanın cildine sahip olarak doğan Tennent'in durumunu, vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunan hyalüronik asite bağladı. Daha önce araştırmalarda bulunan bilim insanları bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etmişti. 

NTV'den Beyza Çolak'ın haberine göre; 32 yıl önce Avustralya'da dünyaya gelen Tomm Tennent'in doğumu, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Tennent, normal bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla deriyle doğmuştu. Tomm’un cildi, sanki bir yetişkinin derisiyle kaplı gibiydi ve yüzü kırışıklıklarla doluydu. Araştırmalara başlayan bilim insanları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti.

Tennent'in doğumu, başrollerini Brad Pitt ve Cate Blanchett'in paylaştığı Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filmine benzetildi. Filmde de 86 yaşındaki bir adamın fiziksel görünüşü ile doğan Benjamin Button'ın hikâyesi konu alınıyordu. 

Avustralya'da yaşlı bir insanın cildine sahip olarak dünyaya gelen Tomm Tennent, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Uzmanlar bu durumu hyalüronik asite bağladı.

Sebebi hyalüronik asitmiş

Ancak yapılan incelemeler, insan ve hayvan dokularında bulunan ve derinin elastikiyetini sağlayan önemli bir bileşen olan hyalüronik asidin Tennent'in vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Tomm’un durumu, özellikle belirli köpek türlerinde görülen Shar Pei sendromuna benzetildi. Shar Pei cinsi köpeklerin doğduklarında fazla deriyle kaplı olduğu ve büyüdükçe derilerinin vücutlarıyla uyum sağladığı belirtildi.

NTV

Etiketler avustralya tomm tennent benjamin button
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