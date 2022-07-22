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İsveç yola geldi! PKK'ya yasak kararı

İsveç yola geldi! PKK'ya yasak kararı

İsveç İstihbarat Servisi Başkanı Charlotte von Essen, ''PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz'' açıklamasını yaptı.

İsveç haber sitesi Sydsvenskan'da yer alan habere göre İsveç İstihbarat Servisi (Säpo) Başkanı Charlotte von Essen, Terör Örgütleri için halka açık gösterilere katılmayı bundan sonra suç saymak istiyor.

İsveç'in NATO üyelik başvurusunun ardından Türkiye'nin itirazlarıyla gündeme gelen, terör örgütlerine verdiği destek azalmaya başlıyor yorumlarına sebep olan habere göre terör örgütü PKK ve benzeri diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapması yasaklanmak isteniyor.

SVD gazetesinde de yer alan habere göre, Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini duyurdu.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yapmıştı. 

Etiketler isveç pkk yasak
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