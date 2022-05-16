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İsveç'ten NATO kararı

İsveç'ten NATO kararı

İsveç Başbakanı Anderssoni ''NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik'' açıklamasını yaptı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvuracaklarını açıklamasının ardından dünyanın gündemi değişti. Rusya ve Türkiye art arda bu üyeliklere karşı olduğunu açıklarken, NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler geri adım atmadı.

PUTİN GÖZDAĞI VERDİ
Sınırlarında NATO üyesi ülkelerin bulunmasını istemeyen Rusya bugün tüm dünyaya gözdağı verdi. Rus lider Putin, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün televizyonda yayınlanan zirve toplantısında yaptığı konuşmada Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma kararını bir tehdit olarak görmediğini, ancak orada askeri altyapı konuşlandırılmasının Moskova'dan bir yanıtı tetikleyebileceğini söyledi. Putin, "Finlandiya ve İsveç'le bir derdimiz yok fakat kendi bölgelerindeki askeri altyapının genişlemesi, Moskova'dan bir reaksiyona sebebiyet olabilir" dedi.

İSVEÇ DE RESMEN DUYURDU
Bu sözlere aldırış etmeyen İsveç ise açıklamadan saatler sonra resmen NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Finlandiya'dan birkaç gün sonra resmi duyuruyu yapan İsveç Başbakanı Andersson, "NATO üyeliği için başvuru yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. İki ülkenin, haziran ayında yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nde başvurularını iletecekleri ifade edildi.

TÜRKİYE, TERÖRE DESTEK VERDİKLERİ İÇİN KARŞI ÇIKIYOR
Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini teröre destek vermeleri nedeniyle veto etmişti. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi. Bu üyeliklere olumlu bakmamız mümkün değil" demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki ülkenin terörle aralarına mesafe koyması gerektiğini belirtip "Biz de bunun gerekçelerini gayet net bir şekilde bu toplantıda söyledik. Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Tabii yanımızda derlediğimiz fotoğraf ve diğer belgelerle bunu müttefiklere gayet güzel şekilde anlattık. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık." ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler isveç nato
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