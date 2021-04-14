İtalya'da son 24 saatte 469 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 469 artarak 115 bin 557'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 334 bin 766 testte 16 bin 168 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan beri vaka sayısı 3 milyon 809 bin 193'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 514 bin 660'a, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 490'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 469 artarak, 115 bin 557'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 251 artışla 3 milyon 178 bin 976'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020’de başladığı ülkede aşılananların sayısı, 13 milyon 715 bin 713 oldu. Aşılananların 4 milyon 91 bin 366'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.