İtalyan mafyasından bakana ölüm tehdidi

talya Bölgesel İşler ve Özerklik Bakanı Roberto Calderoli, sosyal medya hesabından ölüm tehdidi aldığını duyurdu.

İtalya Bölgesel İşler ve Özerklik Bakanı Roberto Calderoli, dün yaptığı açıklamada “Güney'e karşı soykırım politikasını uygulamaktan vazgeçmezseniz, sizi ateş gücümüzle öldüreceğiz. Biz mafyayız, seni öldürmenin bize hiçbir maliyeti yok” yazan bir ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Bakan Calderoli tehdidin yazılı olduğu kağıdın bir görselini paylaşarak “Tehditlerden korkmuyorum, ürkmüyorum ve bölgesel özerkliğe ulaşana kadar devam edeceğim. Daha sonra da traktörümle emekli olacağım” dedi. Bakan Calderoli, İtalya'da her bölge için farklı özerklik çalışmalarını yürütmekte ve bu durum eleştirilere neden olmaktaydı.

İtalya Başbakanı Meloni ise dün Bakan Calderoli’ye destek mesajı paylaşarak “Alınan ölüm tehditleri nedeniyle Bölgesel İşler ve Özerklik Bakanı Roberto Calderoli ile Hükümet ve kendi adıma dayanışmamızı ifade etmek istiyorum. Kesinlikle kınanması gereken alçakça bir eylem” ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise “Gözdağı verilmeyeceğinin ve Güney İtalya'nın çıkarlarını korumak için suça ihtiyacı olmadığını çok iyi biliyorum. Her zaman mafyalara karşıyız! Haydi Roberto!” açıklamasını yaptı.

DHA