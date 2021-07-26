Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Japonya'nın Aomori eyaleti açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, Aomori eyaleti açıklarında yerel saatle 11.16'da, 70 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.
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