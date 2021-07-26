Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Ününü duyan soluğu bu havuzda aldı

MasterChef Türkiye'de yarışmacıyı ''diskalifiye'' eden hata! Mehmet Şef affetmedi

Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var

Fotoğraftaki gölü gören var mı ? Burası eskiden bir kuş cennetiydi