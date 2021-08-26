Kabil'de bir şiddetli patlama daha

Havalimanındaki intihar saldırısının ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi.

Kabil'de bugün havalimanı kapısında ve yakınlardaki bir otelde iki patlama meydana gelmişti.

Anadolu Ajansı'ndan gelen son dakika bilgisine göre Kabil'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Basın Sekreteri John Kirby, Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nın Abbey kapısının yakınında patlama olduğunu duyurdu.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban sözcüsü, patlama nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin öldüğünü ve yaralı militanların bulunduğunu duyurdu.

Kabil Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise en az 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

4 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD medyası, Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.

Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 4 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.

Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın patlama ile ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

RUSYA: 2 ASKERİMİZ ÖLDÜ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Havalimanı dışındaki intihar saldırısında en az 2 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE AVUSTRALYA UYARMIŞTI

Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık, Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.

GUARDİAN MUHABİRİ: HAVALİMANINA YAKIN OTELDE MEYDANA GELDİ

The Guardian'ın savunma ve güvenlik editörü Dan Sabbagh ise İngiliz savunma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, havalimanına yakın olan Baron otelinin yakınında meydana gelen patlamanın ardından askeri zayiat olmadığını aktardı.

Sabbagh, patlamanın siviller üzerindeki etkisi ile ilgili konunun netleşmediğini bildirdi.