İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
İşte Süper Lig'de son haftanın programı !
Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem
Ulaştırma Bakanı açıkladı ! Karayollarında yeni dönem
Komşuda büyük şok ! Savaş uçağı düştü
Komşuda büyük şok ! Savaş uçağı düştü
FETÖ'nün firar ofisi ortaya çıkarıldı
FETÖ'nün firar ofisi ortaya çıkarıldı
Emniyet'te yeni FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Emniyet'te yeni FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı
CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
CHP'den stadyum isimleri için sürpriz öneri
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü !
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü !
Maliye Bakanı açıkladı: Gece 12'ye kadar açık olacak
Maliye Bakanı açıkladı: Gece 12'ye kadar açık olacak
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 29 Mayıs 2017 13:23

Kanada Başbakanı bir başına kaldı

G7 liderleri sohbet ederken Kanada Başbakanı Trudeau'nun yalnız bırakıldığı anlar sosyal medyayı salladı.

Kanada Başbakanı bir başına kaldı
A+ A-

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, sohbet eden diğer G7 liderlerinin arasına dahil olmaya çalıştığı ama 'yalnız bırakıldığı' görüntüler ortaya çıktı.

Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, İtalyanın ev sahipliğinde buluştuğu 43. G7 Liderler Zirvesi'ne Kanada'nın genç başbakanı Justin Trudeau damga vurdu.

G7, TRUDEAU'YU 'DIŞLADI'

Giydiği pembe çorabıyla büyük ilgi toplayan Trudeau, bu kez dışlandığı G7 liderlerinin arasına girmek için uyguladığı yöntem dikkat çekti. Yavaş adımlarla yanaşan Trudeau sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Trudeau , kanada başbakanı , g7