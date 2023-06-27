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Karadeniz’de tehlikeli temas

Karadeniz’de tehlikeli temas
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Rusya, Karadeniz’de hava sahasına yaklaşan İngiliz savaş uçaklarını engellediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün İngiltere'ye ait iki savaş uçağının hava sahasına yaklaşması üzerine Rus savaş uçaklarının havalandığını bildirdi.

Açıklamada, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki Typhoon uçağının fark edilmesi üzerine jetlerin havalandığı kaydedildi. Karadeniz üzerindeki tehlikeli yakınlaşmada, Rus uçaklarının havalanmasıyla İngiliz jetlerinin geri döndüğü ifade edildi.

Rusya, İngiliz uçaklarına bir keşif aracının da eşlik ettiğini ancak sınır ihlali yaşanmadığını belirtti.

Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya ve Batılı ülkeler arasında askeri gerilim hızla artıyor. Bugüne kadar birçok defa NATO ve Rus savaş uçakları Karadeniz ve Baltık Denizi etrafında karşı karşıya geldi.

Nisan ayında ABD'ye ait bir İHA'nın Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonucu Karadeniz'e düşmesi tansiyonu fırlatmıştı.

Etiketler Rusya karadeniz ingiliz savaş uçakları savaş uçağı
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