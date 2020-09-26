  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 26 Eylül 2020 18:05

Karaoke partisisinde koronavirüslü mikrofon faciası

ABD'de koronavirüs salgınına karşı tedbir almayan bir grup tarafından düzenlenen karaoke partisi 50korona virüs vakası ve 2ölümle sonuçlandı. Kaynak Yeniçağ: Karaoke partisisinde koronalı mikrofon faciası

Karaoke partisisinde koronavirüslü mikrofon faciası
A+ A-

ABD Florida’da bir kulüpte karaoke partileri düzenlendi. Corona virüs kabusu unutuldu. Maskesiz ve sosyal mesafesiz bu partiler, ‘süper yayıcı’ etkisi yarattı. Kulübe gelen 50 kişi korona virüse yakalandı. 69 yaşında bir kadın, 74 yaşında bir erkek de bu partilerden virüsü kapanların bulaştırması sonucu öldüler. Virüsün karaoke yapılan mikrofon aracılığıyla bulaştığı belirlendi.

 

virüs , tedbir , salgın , maske , ölümcül virüs , normalleşme , corona , pandemi , koronavirüs , coronavirüs , covid , korona , kovid , kovid-19 , covid-19 , sosyal mesafe , Karaoke
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM