Karaoke partisisinde koronavirüslü mikrofon faciası

ABD Florida’da bir kulüpte karaoke partileri düzenlendi. Corona virüs kabusu unutuldu. Maskesiz ve sosyal mesafesiz bu partiler, ‘süper yayıcı’ etkisi yarattı. Kulübe gelen 50 kişi korona virüse yakalandı. 69 yaşında bir kadın, 74 yaşında bir erkek de bu partilerden virüsü kapanların bulaştırması sonucu öldüler. Virüsün karaoke yapılan mikrofon aracılığıyla bulaştığı belirlendi.