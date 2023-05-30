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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti makatından çıkana inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitmişti makatından çıkana inanamadı
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İran'da 30 yaşlarında ismi açıklanmayan kişinin karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede çekilen röntgenine makatında deodorant şişesi olduğu tespit edildi.

Akıllara durgunluk veren olay İran'da gerçekleşti.  30 yaşlarında ismi açıklanmayan kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar röntgen istedi ve sonucu görünce resmen şoke oldu. Meğer makatinda deodorant şişesi varmış. 

Muayenesi yapan doktorlar, hastada herhangi bir yaralanma, kanama veya kesik belirtisi görmedi. Adamın acıları çok yoğun olduğu için rektal muayene yapılamadı ve doktorlar, tüpün nereye gittiğini bulmak için röntgen filmine başvurmak zorunda kaldı.

 Adam, sonrasında ameliyata alındı ve cerrahlar, karnında bir kesik yaparak deodorant tüpünü aynı gün çıkardılar. Ameliyat sonrası bir gün daha hastanede kaldı ve bir psikiyatristle görüştükten sonra eve gönderildi.

Etiketler anüs makat deodorant deodarant şişesi
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