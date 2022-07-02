Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada

Mısır'da denize giren 68 yaşındaki bir turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Talihsiz kadının can çekiştiği anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti. 68 yaşındaki Avusturyalı kadın turist, Mısırlı eşiyle birlikte yaz tatilini geçirmek için bölgeye geldi. Kızıldeniz'in kıyısında olan bir tatil beldesinde kalan kadın, iskeleden denize girdi.

Kolunu ve bacağını kopardı

Çok açılmadan iskeleye yakın sayılabilecek bir noktada yüzen kadın, çok geçmeden bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.



Çığlıklar içinde yardım isteyen kadın uzun süre boyunca köpek balığından kurtulmaya çalıştı. Etraftakiler tarafından dikkati dağıtılmaya çalışılsa da köpek balığı kadının kolunu ve bacağını kopardı.

O anlar kamerada

İskelede bulunan kişiler dehşet anlarını anbean kaydetti. Vahşi saldırış sırasında kimse suda mücadele eden kadına yardım etmezken, etrafta hiçbir kurtarma teknesi olmaması da dikkat çekti.

Kurtarılamadı

Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa alınan kadın, yaşadığı kan kaybı ve şok nedeniyle kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.