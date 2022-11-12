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  3. Katliam gibi kaza! Otobüs su kanalına düştü: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Otobüs su kanalına düştü: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Otobüs su kanalına düştü: Ölü ve yaralılar var
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Mısır'da yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

İHA

Etiketler mısır trafik kazası
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