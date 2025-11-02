  1. Anasayfa
Kenya'daki yağmur felakete yol açtı: Heyelanda 21 kişi öldü

Güncelleme:

Kenta'daki Rift Vadisi bölgesindeki şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 21 kişinin hayatını kaybetti.

Kenya’nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde heyelan meydana geldi.

Elgeyo Marakwet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların, büyük bir heyelana neden olduğu ve bazı evlerin toprak altında kaldığı belirtildi.

Yetkililer, toprak kaymasında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin ise bölgede çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

 

 

DHA

