Kıbrıs'tan Almanya'ya sürpriz ziyaret

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Almanya'ya ziyarette bulundu.

Kasoulides, başkent Berlin'de Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyen Baerbock ve Kasoulides'in gündeminde Kıbrıs meselesi vardı.

Rumlara destek mesajı: Sağlam bir şekilde yanınızdayız

Baerbock, "Kıbrıs'ta iki devletli çözümün bir seçenek olmadığını" savunurken, adadaki tansiyonun düşürülmesi için baskı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Rum kesiminden mevkidaşına açık desteğini ileten Baerbock, "Almanya, sağlam bir şekilde yanınızda." dedi.

Baerbock'un Kıbrıs tavrı

Alman Bakan, "Çözüm, ancak Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde bulunabilir." ifadesini kullandı.

Hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), iki devletli çözümün tek seçenek olduğunun altını çiziyor.

Erdoğan: İki devletli çözümden başka çıkış yolu yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunan ve Rum tarafının Kıbrıs Türk'ünü yok sayan tutumlarında bir değişiklik olmadığını görüyoruz. İki devletli çözümden başka çıkış yolu kalmadı." demişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ankara'nın iki devletli çözüme tam destek verdiğini söylemişti.

Rum Bakan: Bölünme, çözüm olamaz

Öte yandan Rum Bakan Kasoulides, "Bölünme, çözüm olamaz." tezini öne sürdü.

"Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'de seçimler yaklaşıyor." diyen Kasoulides, Kathimeri'nin aktardığına göre, "Diyaloğu sürdürme çabaları, Türkiye seçimlerinden sonra başlayabilir." ifadesini kullandı.