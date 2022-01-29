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KKTC'de infial yaratan görüntüler

KKTC'de bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler infial yarattı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili talimat verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele ilçesine bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevini ziyaret eden Mehmet Kumser’in paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Kumser çekim yaptığı esnada bazı yaşlılarla da konuşarak selam verdi. Bakımevini insanlığın bittiği yer olarak nitelendiren Kumser, “Kelimelerin tükendiği bir yerde yaşıyorlar. Duvarlarda küfler var. Bazı insanları yataklara bağlamışlar” dedi.

Yaklaşık 29 yıldır Vakıflar İdaresi bünyesinde yarı özerk bir yapı ile yaşlılara hizmet veren bakımevindeki yardıma muhtaç 40 yaşlının, son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle zor durumda olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tatar harekete geçti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakımevindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sorunun çözülmesi için harekete geçti. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunulması talimatı verdi. Tatar ayrıca, Sucuoğlu’nun bugün bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulunmasının ardından, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

İHA

Etiketler kktc bakımevi
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