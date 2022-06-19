Korkutan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Rusya ile savaşmaya hazır olun

Rusya-Ukrayna savaşında 116. gün geride kalırken, İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı General Sir Patrick Sanders yürekleri ağza getiren bir 3. Dünya Savaşı uyarısı yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere'nin en üst düzey generali General Sir Patrick Sanders, İngiltere ordusunun Ruslarla savaşmaya ve 3. Dünya Savaşı'nı kazanmaya hazırlanması gerektiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batı ve Doğu ekseninde gerilim artmış ve Batılı ülkeler Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı sert yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Sanders'ın Ukrayna'daki savaş sürerken gelen açıklamaları gündemi tabiri caizse sarstı. İşte İngiliz ordusunun en üst düzey isminin 3. Dünya Savaşı uyarısı ve çok konuşulacak açıklamaları...

"RUS ORDUSUYLA SAVAŞMAYA HAZIR OLUN"

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; İngiltere'nin yeni üst düzey generali Sir Patrick Sanders, askerlere, olası bir Üçüncü Dünya Savaşı'nda Rus ordusuyla savaşmaya hazırlanmaları gerektiği konusunda mesaj gönderdi. General Sanders, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali "yeni bir güvensizlik çağına" yol açtığı için birlikleri "bir kez daha Avrupa'da savaşmaya" hazır olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Gazete Sanders'ın savaş uyarısını "Yeni İngiltere Ordusu komutanı askerlere '3. Dünya Savaşı'nda Rusya ile savaşmaya hazır olun' başlığıyla verdi.

Sanders, Genelkurmay Başkanı olmasından bu yana yaptığı ilk konuşmada, “Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için zorunluluk var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken nesil biziz" dedi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ, TEMEL AMACIMIZIN ALTINI ÇİZİYOR"

"1941'den beri Avrupa'da kıtasal bir gücü içeren bir kara savaşının gölgesinde Ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, temel amacımızın altını çiziyor. İngiltere'yi karada savaşmaya ve savaşları kazanmaya hazır olacak şekilde korumak." diye de ekledi.

Daha önce Kuzey İrlanda, Kosova, Irak ve Afganistan'daki operasyonlara komuta eden 56 yaşındaki general, orduyu modernize etme planlarını hızlandırma ve krizlere daha hızlı yanıt vermek için denizaşırı ülkelere daha sık konuşlanma sözü verdi.

Açıklama, Vladimir Putin'in İngiltere'nin Doğu Avrupa'daki NATO müttefiklerinden birine karşı bir saldırı başlatabileceğine dair artan korkuların ortasında geldi.

BM'ye göre, Rusya'nın işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana 4.200'den fazla sivil öldürüldü ve 7 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti.