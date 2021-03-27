  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Koronavirüsün en büyük ''bilmecesi'' çözüldü!

Koronavirüsün en büyük ''bilmecesi'' çözüldü!

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını belirtti.

Çinli yetkililer, Kovid-19'un kaynağıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) açıklanması beklenen rapordan önce devam eden araştırmalarla ilgili 50 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Virüsün ya yarasadan insana taşındığını ya da yarasanın bir memeliye, ondan da insana geçtiğinin tahmin edildiğini dile getiren Fıng, virüsün ayrıca donmuş gıdalarla da taşınmış olabileceğini kaydetti.

Fıng, virüsün laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığına işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yang Tao, "Çin, salgınla şeffaf bir şekilde savaştı ve saklayacak hiçbir şeyi yok." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından toplantıyla ilgili yapılan açıklamada Çin'in, bazı ülkelerin asılsız suçlamalarda bulunmasına ve Çin'i sorumlu tutma girişimlerine kesin bir şekilde karşı çıktığı vurgulandı.

ÇİN, SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla Vuhan'a gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı. (AA)

 

Etiketler normalleşme maske tedbir korona corona koronavirüs coronavirüs covid kovid kovid-19 covid-19 pandemi salgın ölümcül virüs virüs sosyal mesafe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6 yıl sonra Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor!
Ünlü oyuncu 60 kilo verdi; tanımak imkansız oldu
Okan Bayülgen'den olay itiraf: Seksi bırakmadım dedim, Selin bana geri döndü
''Virüs eskiden 5 dakikada bulaşırken şimdi 1 dakikada bulaşıyor!''
17 yaşındaki 5 aylık hamile kadın karnındaki bebeğiyle birlikte sokak ortasında katledildi!
Tam bitti derken, yeniden başlıyor! Meteoroloji kötü haberi verdi
Berat Albayrak için bir dikkat çeken iddia daha
İstanbul'da ''kepenk altı'' koronavirüs partisi baskını
Merve Boluğur'un 'dekoltesine sevgilisinden olay yorum!
Flaşlar patlayınca kıyamet koptu: Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz ?