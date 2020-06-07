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  3. 07 Haziran 2020 09:41

Köye saldırıp dehşet saçtılar! Onlarca ölü var

Afrika basınında çıkan haberlere göre, askeri üniformalar giymiş grup, bir köye saldırı düzenledi. Saldırıda içerisinde kadın ve çocuklarda bulunan 27 kişi hayatını kaybetti.

Köye saldırıp dehşet saçtılar! Onlarca ölü var
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Mali'nin orta kesimindeki Mopti bölgesinde Fulanilere ait köye düzenlenen saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti.

Afrika basınındaki haberlere göre, askeri üniformalar giymiş silahlı bir grup, Binedema köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırganlar, tüm köyü ateşe verdi.

MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI
Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Ogossagou köyündeki Fulanilere, geçen yıl 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve çok sayıda ev ateşe verilmişti.

Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda da yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı. 

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