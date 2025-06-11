Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı istifa etti

Fenerbahçe, asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın istifa ettiğini duyurdu.Yapılan açıklama sonrası Acun Ilıcalı da veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle;

"2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır.

Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

Saygılarımızla

Fenerbahçe Spor Kulübü"

ACUN ILICALI'DAN VEDA MESAJI

Acun Ilıcalı ise ayrılık kararının ardından veda mesajı yayınladı. Acun Ilıcalı açıklamasında; "Büyük bir gururla sürdürdüğüm Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Ben Fenerbahçeli doğdum. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim kurulu çatısı altında geçirdiğim bu süreçte zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama hiçbir zaman şunu unutmadım: Burada her şey Fenerbahçe içindi." ifadelerini kullandı.