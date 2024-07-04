  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Küçük kız çocuğunun cesedinin parçaları bulunmuştu, katil bir canavar çıktı

Küçük kız çocuğunun cesedinin parçaları bulunmuştu, katil bir canavar çıktı

Küçük kız çocuğunun cesedinin parçaları bulunmuştu, katil bir canavar çıktı
Güncelleme:

Avustralya'da serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki bir kız çocuğu timsah saldırısında korkunç bir şekilde can verdi.

Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna yönelik alınan ihbar üzerine emniyet güçleri arama faaliyeti başlattı. Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

TİMSAH SALDIRISI DOĞRULANDI

Ceset parçalarının kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu ifade eden kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını açıkladı.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Avustralya'nın kuzey kısmında oldukça yaygın olarak görülen tuzlu su timsahlarının geçmişte aşırı avlanma sebebiyle nesli tükenme tehlikesi altına girdi.

Nesli tükenme riski altındaki tuzlu su timsahları 1970'teki kanunla koruma altına alındı.

Avustralya'daki güncel tuzlu su timsahı sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilmesine rağmen bu timsahların saldırma vakaları nadir gözlemleniyor.

Avustralya'da vahşi hayvanların saldırısı sonucunda her yıl çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

AA

Etiketler tmsah saldırısı küçük kız çocuğu avustralya kız çocuğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ayşe Ateş ''kiralık katil aramışlar'' diyerek 2 MHP'li yöneticinin ismini verdi Ayşe Ateş ''kiralık katil aramışlar'' diyerek 2 MHP'li yöneticinin ismini verdi Uçan adam Mert Günok o anları ilk kez anlattı Uçan adam Mert Günok o anları ilk kez anlattı Uzman isim hesapladı: Memurlar 2 bin TL eksik maaş alacak Uzman isim hesapladı: Memurlar 2 bin TL eksik maaş alacak Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız Bu düğün bildiğiniz düğünlerden değil: Takılanlara inanamayacaksınız Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Doğukan Güngör açıklaması Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Doğukan Güngör açıklaması Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce'' Fatih Altaylı'dan Merih Demiral tepkisi: ''Kendi poposunu örtsün önce'' Planlarınızı değiştirin: Hava kışa döndü, sağanak yağışlar geliyor Planlarınızı değiştirin: Hava kışa döndü, sağanak yağışlar geliyor AK Partili belediyede Suriyeli kadına cinsel ilişki rüşveti rezaleti AK Partili belediyede Suriyeli kadına cinsel ilişki rüşveti rezaleti EURO 2024'te oranlar güncellendi; Milli Takım'ı sürpriz takım ilan ettiler EURO 2024'te oranlar güncellendi; Milli Takım'ı sürpriz takım ilan ettiler Sigaraya ilk ÖTV zammı geldi: 10 TL'lik zam fiyatlara yansıdı Sigaraya ilk ÖTV zammı geldi: 10 TL'lik zam fiyatlara yansıdı
UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler UEFA'dan EURO 2024'te skandal: Türkiye'yi elediler Fahrettin Koca hakkında olay iddia Fahrettin Koca hakkında olay iddia