Kur'an-ı Kerim'e bir çirkin saldırı daha
Avrupa'da gün geçtikçe artan İslam düşmanlıklarına bir yenisi daha eklendi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da kameralar önünde Kur'an-ı Kerim'i parçaladı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Firoozeh Bazrafkan isimli bir sanatçı rendeyle Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını parçaladı. Aşağılık eylemin görüntülerini paylaşan Bazrafkan, saldırıyı neden yaptığını da açıkladı.
İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirdi.
İran'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçalayan Bazrafkan, bu anları sosyal medya hesabından yayımladı. Yazılı açıklamada bulunan Bazrafkan, bu eylemi "İran rejiminin Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterilmesini talep etmesinin üzerine yaptığını" belirtti.
Bazrafkan, "Rejim, kadın haklarına saygı göstermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kadına yönelik baskılarını haklı çıkardığını iddia ediyor." ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde Bazrafkan'ın üzerindeki tişörtte İngilizce "kadın, yaşam ve özgürlük" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Son dönemde Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar tepkiyle karşılanıyor. Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yönelik saldırıların önlenmesi için yasal adımlar tartışılıyor.
AA
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