Lassa ateşi kabusu büyüyor: 166 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da ''Lassa ateşi'' hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde, Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının kaydedildiği ve hastalık nedeniyle 166 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

DHA