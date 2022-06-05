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Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli

Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı ancak, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Lavrov'a hava sahalarını kapattığı belirtildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in üç ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği kaydedildi.

 Lavrov, Sırbistan ziyareti öncesi RTRS'ye "Batı'nın Bosna Hersek'teki etkileri" hakkında konuşmuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in "Putin'in adamı" olduğu yönündeki iddiaların gerçeği asla yansıtmadığını ifade eden Lavrov, "Dodik bizim dostumuz, biz de onun dostuyuz ancak Batı, Balkanlar'da hiçbir ülkenin ya da siyasinin bağımsız olduğunu düşünmez." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler Sergey Lavrov hava sahası ülke rusya yaptırım
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