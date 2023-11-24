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Mescid-i Aksa'da yine İsrail zulmü

Mescid-i Aksa'da yine İsrail zulmü
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İsrail polisi, ateşkesin başladığı gün de Mecsid-i Aksa çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti.

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi ateşkesin başladığı gün de cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

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