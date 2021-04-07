Milyonlarca doz aşı yine çöpe gitti!

ABD'de üretilen Johnson and Johnson'ın 62 milyon doz aşısının çöpe gitmiş olabileceği iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, Baltimore’de bulunan Emergent BioSolutions tarafından corona virüsü aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada 62 milyon doz aşının daha kontamine olmuş olabileceği belirtildi.

Fabrikada çalışanlar, şubat ayında farkında olmadan yaklaşık 15 milyon doz Johnson & Johnson aşısını AstraZeneca ile çapraz kontamine ederek kalıcı olarak mahvetti.

Ancak, haberde çöpe giden dozların bunun sınırlı kalmadığı ve aynı dönemde üretilen 62 milyon doz aşının da kalite kontrol testinden geçmesi gerektiğini belirtildi.

FABRİKA EN AZ 150 MİLYON DOZ AŞI ÜRETTİ

Bununla birlikte, aşıyı üreten, ancak şişeleme yapmayan fabrika, toplamda en az 150 milyon doz Johnson & Johnson aşısı üretti. Ancak, New York Times, bu dozların hiçbirinin kullanılmadığını, çünkü fabrikanın dozları halka dağıtmak için düzenleyiciler tarafından onaylanmadığını bildirdi.

YIL SONU HEDEFİ 1 MİLYAR DOZ

Öte yandan, Johnson & Johnson’dan önceki hafta yapılan açıklamada, yaşanan sıkıntıya rağmen Mayıs ayının sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretme hedefinin tutturulacağı belirtildi. Şirketin 2021 yılı sonuna kadar üretmeyi planladığı doz miktarı ise 1 milyar doz olarak duyurulmuştu.