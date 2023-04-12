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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin 13 Nisan'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sameh Shoukry'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Bakan Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Shoukry'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

Etiketler dışişleri bakanlığı mısır türkiye
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